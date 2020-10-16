بسمة تشارك في أفلام مشاريع معهد السينما

شاركت الفنانة بسمة بالتمثيل في مشروع فيلم "برة الصندق"، إيمانا منها بدور نجوم ونجمات السينما بالوقوف بجانب الشباب ودعمهم، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد الباسوسي.

وأبدت بسمة منذ الوهلة الأولى إعجابها الشديد بفكرة وسيناريو الفيلم، كما جاءت مشاركتها بالفيلم من إيمانها بدعم الشباب والوقوف بجانبهم لتحقيق أحلامهم.

وقدمت الدعوة لكل نجمات ونجوم الفن من جيلها، لدعم هؤلاء الشباب.

يذكر أن الفنانة "بسمة" بدأت مشوارها الفني بالعمل كمذيعة بعد التخرج في قناة النيل للمنوعات في الفترة من 1998 إلى 2000، ثم اختارها المخرج شريف عرفة بعد أن شاهد أدائها في فيلم "المدينة"، لدور في فيلم "الناظر" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وعملت بعدها في فيلم "النعامة والطاووس"، عادت إلى العمل كمذيعة مرة أخرى في قناة دريم في الفترة من 2001 وحتى 2002، ثم شاركت في بطولة مسلسل "رمال" على قناة MBC، وبعدها اتجهت بشكل كامل للتمثيل بعد أن اعتزلت تقديم البرامج

ومن أبرز الأفلام التي قدمتها: "من نظرة عين، ليلة سقوط بغداد، مرجان أحمد مرجان، زي النهاردة".