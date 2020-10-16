 وكالة الفضاء الأوروبية: إطلاق قمر اصطناعي جديد لقياس أثر ارتفاع مستوى سطح البحر - بوابة الشروق
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وكالة الفضاء الأوروبية: إطلاق قمر اصطناعي جديد لقياس أثر ارتفاع مستوى سطح البحر

قمر صناعي - ارشيفية
قمر صناعي - ارشيفية
باريس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 10:20 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 10:20 م
قالت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم الجمعة إنه سيتم إطلاق قمر اصطناعي جديد لرصد الأرض في نوفمبر لرصد محيطات العالم ورسم خرائط لها.

وقال جوزيف أشباخر، رئيس برنامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية، إن القمر الاصطناعي كوبرنيكوس سنتينل -6 سيجرى إطلاقه إلى الفضاء من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "نحتاج إلى هذا القمر لفهم تأثير ارتفاع مستويات سطح البحر على كوكبنا".

ويجب أن تكون المهمة، التي تتم إدارتها بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، قادرة أيضا على قياس التغير في مستويات سطح البحر بدقة.

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