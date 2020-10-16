سلوفينيا تفرض غلقا جزئيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا

بدأت سلوفينيا اليوم الجمعة، فرض إغلاق جزئي في محاولة للحد من زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إس تي ايه).

وجرى قصر التجمعات عبر البلاد إلى عشرة أشخاص ولا يمكن لأكثر من ستة أشخاص التوجه للعمل معا كمجموعة.

وسيتلقى التلاميذ الأكبر سنا العلم عن بعد لأسبوع على الأقل بدءا من الاثنين، ويعقبه عطلة منتظمة لمدة أسبوع. وسوف تتحول الجامعات إلى التعليم عبر الإنترنت حيث يتسنى ذلك.

وقسمت سلطات الصحة البلاد إلى مناطق حمراء ذات خطورة عليا ومناطق برتقالية ذات خطورة أقل، و7 من مناطق البلاد الـ12 هي مناطق خطر حمراء، حيث يتم تعريفها بتسجيل أكثر من 140 إصابة جديدة لكل مئة ألف ساكن خلال الأسبوعين الماضيين، وسجلت المناطق البرتقالية أكثر من 40 إصابة لكل مئة ألف على مدار نفس الفترة.

وفي المناطق الحمراء، يكون من الإلزامي ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والخارجية وجرى منع إقامة كل الفعاليات بما في ذلك الأعراس والمراسم الدينية. ويجب على السكان في المناطق الحمراء مغادرة المنطقة فقط للعمل أو في حالة الطوارئ.