قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفائدة من بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة بالاشتراك مع القطاع الخاص تتمثل في تقسيم التكلفة على سنوات، بدلًا من تخصيص مبالغ ضخمة دفعة واحدة.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه في هذه الحالة يبني القطاع الخاص المدارس ويصرف على تشغيلها، على أن تشتري الحكومة الخدمة منه، أو يحصل على الإيراد من خلال إتاحة الخدمة بمقابل يتم الاتفاق عليه.

وأكد أن هذه الشراكة قد تمتد إلى قطاع الصحة وقطاعات أخرى، مشيرًا إلى أن كثير من دول العالم تتوسع في الإنتاج والاستثمار بهذه الطريقة، بهدف الإسراع في التنمية.

ولفت إلى أن أكبر محطة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية موجودة في أسوان بمصر، موضحًا أن القطاع الخاص هو من بنى هذه المحطة ويصرف على تشغيلها.