عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات الحكومة لتحفيز الصناعة الوطنية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وشارك في الاجتماع عبر الفيديوكونفرانس، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نفذت مجموعة من الخطوات لتحفيز الصناعة خلال الفترة الأخيرة، كما تحرص الحكومة على مناقشة وبحث كافة الخطوات المستقبلية، بهدف تشجيع الصناعة في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن الحكومة وفرت أكثر من 30 مليون م2 أراض صناعية، خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا أمر غير مسبوق.

ووجه رئيس الوزراء بمتابعة إجراءات سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس، قبل نهاية ديسمبر المقبل، مشدداً على الإلتزام بالموعد الذي تم الإعلان عنه، بإعتبارها إحدى الخطوات الداعمة الهامة لتحفيز الصناعة.

وشرح وزير المالية خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وآليات السداد، مؤكداً أنه قبل نهاية العام، سيكون المصدرون قد حصلوا على مستحقاتهم.