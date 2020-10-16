ألمانيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة ماضية، بلغ 7334 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت ألمانيا يوم أمس الخميس 6638 حالة جديدة وهو ما كان يمثل رقما قياسيا جديدا كأعلى رقم يومي في ألمانيا منذ بداية الجائحة.

وكانت ذروة الإصابات السابقة بلغت 6300 حالة يوميا في أواخر مارس، ولكن من المحتمل أن عدد الحالات كان أكبر بكثير في ذلك الوقت حيث تم توسيع قدرة إجراء الفحوصات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 348 ألفا و557 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9734 حالة، بزيادة قدرها 24 حالة مقارنة بأمس الخميس، وبلغ عدد المتعافين نحو 287 ألفا و600 حالة.

ورصد المعهد الآن زيادة ملحوظة في عدد مرضى "كوفيد-19" الذين تم علاجهم في وحدات العناية المركزة، حيث جاء في تقرير المعهد أنه تم تسجيل 655 حالة تتلقى العلاج من الفيروس في العناية المركزة حتى أمس الخميس، من بينهم 329 يخضعون للتنفس الاصطناعي. وكان عددهم يصل قبل أسبوع 487 مريضا (239 مريضا منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي)، الأسبوع السابق له (أكتوبر)، كان عددهم 362 مريضا (193 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي). ولا يزال هناك 8700 سريرا للعناية المركزة شاغرة في ألمانيا.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 08ر1، يعني أن كل 10 مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 352 ألفا و107 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9739 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، 286 ألفا و137 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعا.