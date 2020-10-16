«الصحة العالمية»تعلن عدم فعالية عقار تلقاه ترامب للعلاج من كورونا

أثبتت تجارب سريرية أجرتها منظمة الصحة العالمية، أن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات والذي تلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، ليس لديه أي تأثير ملموس في إنقاذ حياة مصابي كورونا أو تقليل مدة بقائهم في المستشفيات لتلقى العلاج.

وتمثل هذه الاستنتاجات التي توصلت لها منظمة الصحة العالمية، ضربة قوية لجهود البحث على علاج مناسب للوباء الذي قتل أكثر من 217 ألف مواطنا أمريكيا، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وفحصت منظمة الصحة العالمية من خلال تجربة "التضامن" تأثير أربعة عقاقير لعلاج فيروس كورونا وهم ريمديسيفير، هيدروكسي كلوروكوين، و لوبينافير و ريتونافير و إنترفيرون، وهي مزيج من العقاقير المضادة لفيروس نقص المناعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يظهر أي من هذه العقاقير تأثير ملحوظ في تقليل معدل الوفيات أو المدة التي يحتاجها مصاب كورونا للبقاء في المستشفى أو التأثير في ما إذا كان سيحتاج المريض للحصول على الأكسجين.

ووصفت الدراسة بأنها أكبر تجربة تحكم عشوائية في العالم على علاجات كورونا، حيث شملت 11266 شخص في 405 مستشفي في 30 دولة.

وتم السماح لاستخدام عقار ريمديسيفير للاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مطلع مايو الماضي، بعدما أظهرت نتائج متواضعة، قدرته على تقليل مدة بقاء مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة في المستشفيات، وتم ترخيصه للاستخدام في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وكان ريمديسيفير واحدا من الأدوية التي أعطيت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تم تشخيص إصابته بكورونا.

من جانبها، قالت شركة الأدوية الأمريكية "جلعاد ساينس" في بيان إن نتائج تجربة منظمة الصحة العالمية "تبدو غير متسقة مع أدلة أكثر قوة من عدة دراسات عشوائية خاضعة للرقابة منشورة في مجلات علمية محكمة".

وكانت الشركة قد أكدت أن استخدام دواء "ريمديسفير" الذي طورته لعلاج المرضى بفيروس كورونا، يقلص مدة الشفاء إلى أربعة أيام.