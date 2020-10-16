وفاة سجين احتجز رهينة داخل سجن بألمانيا خلال عملية للشرطة

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لقي سجين حتفه خلال عملية للشرطة في سجن مونستر غربي ألمانيا، بعد احتجاز السجين لرهينة.

وأعلنت الشرطة ذلك صباح اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دون ذكر تفاصيل الواقعة.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تشارك في حملة كبيرة الآن للتصدي لعملية احتجاز رهينة داخل أحد السجون في مدينة مونستر، بولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن أحد المساجين يهدد شخصا آخر، مضيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الشخص سجينا أم أحد الحراس.

ويقع السجن في وسط مدينة مونستر. وبسبب التواجد المكثف للشرطة تعطلت حركة المرور في المنطقة.