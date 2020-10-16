وصول أسرى محررين موالين للحكومة اليمنية إلى مطار عدن

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، صباح الجمعة، بوصول أسرى محررين موالين للحكومة اليمنية لمطار عدن.