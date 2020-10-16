وصول أسرى محررين موالين للحكومة اليمنية إلى مطار عدن

بعد تأجيلها بسبب وفاة محمود ياسين.. حسن الشافعي يطرح أغنية «عملاق» مع حمزة نمرة

محمد رشاد عن قرار تمثيله المفاجئ: الفكرة كانت موجودة لكن لم أحدد وقتا لها