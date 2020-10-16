الشرطة الفرنسية: تعرض رجل للطعن في ضواحي باريس ووفاته بالمستشفى

أعلنت الشرطة الفرنسية، عن تعرض رجل للطعن في ضواحي باريس ووفاته بالمستشفى، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الجمعة.

وقالت الشرطة الفرنسية، إن منفذ الهجوم تم قتله، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.