الحكومة: لا مُصادرة للعقارات المخالفة لقانون التصالح في البناء

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، عدم مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُوضحا أنه يتم التعامل مع العقارات المخالفة بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.

وفي السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.