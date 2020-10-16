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احتجاز نائب رئيس وزراء بولندي سابق بتهمة الاحتيال وغسل أموال

الشرطة البولندية
الشرطة البولندية
رويترز
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 7:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 7:14 ص

احتجز مكتب مكافحة الفساد في بولندا "سي بي أيه" يوم الخميس، نائب رئيس الوزراء السابق رومان غيرتيتش، وعددا آخر من الأفراد، بتهم احتيال على شركة مدرجة وغسل أموال.

وتضم قائمة المحتجزين رجل أعمال شهير، كان واحدا من أغنى المواطنين في بولندا، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية.

وخسرت الشركة المدرجة ما يفوق 90 مليون زلوتي (23 مليون دولار)، حسب ما قال مكتب مكافحة الفساد في بيان على الإنترنت.

وكان نائب رئيس الوزراء السابق غيرتيتش في وقت من الأوقات حليفا سياسيا لزعيم حزب "القانون والعدالة الحاكم" ياروسلاف كاتشينسكي، لكن الرجلين انفصلا بعد نزاع داخل ائتلاف حاكم في 2007.

وبعد ذلك، عاد غيرتيتش، الذي كان زعيما لحزب محافظ وطني مناهض للاتحاد الأوروبي، إلى المحاماة ويمثل حالياً عملاء بارزين في قضايا ذات طابع سياسي.

وقال غيرتيتش، وهو من أشد المنتقدين للحكومة البولندية الحالية، إن اعتقاله كان لدوافع سياسية وللتستر على "الكارثة الوبائية لحكومة حزب القانون والعدالة"، وفقا لتغريدة له على "تويتر".

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