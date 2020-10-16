حادثا مأساويا شهدته قرية الغوصة التابعة لمركز قنا، اليوم، حيث قتل عامل إحدى قريباته التي تعمل ربة منزل، وذلك بزعم أنها كانت تسحر له وتقوم ببعضالأعمال والسحر له لتخريب حياته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام وتم القبض على المتهم.

كان مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد قد تلقى إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بمقتل شربات ش 62 عاما، ربة منزل، مصابة بعدة طعنات نافذة بالصدر أودت بحياتها في الحال، وكشفت تحريات الرائد محمد مغربي رئيس مباحث مركز قنا، قيام ياسر ف أحد أقارب المجنى عليها بارتكاب الواقعة والقبض عليه اعترف بأرتكاب الواقعة لكونها دائمة عمل الأعمال والسحر له وتسببت في تخريب حياته.