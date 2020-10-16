سان جيرمان يقسو على نيم أولمبيك برباعية  في الدوري الفرنسي

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اكتسح فريق باريس سان جيرمان مضيفه نيم أولمبيك 4 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل رين مع ديجون 1/1.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 32 و83 وأليساندرو فلورينزي في الدقيقة 77 وبابلو سارابيا في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد لويك لاندري لاعب نيم أولمبيك في الدقيقة 12.

ورفع سان جيرمان رصيده بالفوز اليوم إلى 15 نقطة وقفز لصدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام رين، وتوقف رصيد نيم أولمبيك عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق رين في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه ديجون.

وتقدم رين بهدف سجله مارتن تيريير في الدقيقة 24 وتعادل ديجون عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 54.

ورفع رين رصيده بهذا التعادل إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلق سان جيرمان، كما رفع ديجون رصيده إلى نقطتين في المركز العشرين، الأخير.