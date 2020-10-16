مديرية الشباب بالإسكندرية تطلق مبادرة حول الآثار السلبية للألعاب التكنولوجية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، مبادرة حول الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية، على أن يتم تنفيذ فعاليتها فى مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

و نظمت المديرية ندوة على هامش المبادرة تناولت مدى ارتباط مفهوم الألعاب الإلكترونية بالعديد من المشاكل الصحيَّة كالسمنة، والكسل، والانطواء، والأمراض الاجتماعية ،ومدى تأثيرها على الصحة البدنية والعقلية، والتي تحصل بسبب كثرة استخدام هذه الألعاب، كما يُمكن أن تُسبب الألعاب الإلكترونية آلام في مفاصل اللاعب نظراً لفترات اللعبة المتواصلة التي يُمضيها اللاعب دون استراحة، وقد تكون آلام في مفاصل الرقبة، أو مفاصل اليد، أو مفاصل الرسغ.