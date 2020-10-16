 كوريا الشمالية ترد على اتهامات دنماركية لها بمحاولة تجاوز العقوبات في مجال بيع السلاح - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية ترد على اتهامات دنماركية لها بمحاولة تجاوز العقوبات في مجال بيع السلاح

برنامج كوريا الشمالية النووى
برنامج كوريا الشمالية النووى
رويترز
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 6:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 6:49 ص

اتهمت السفارة الكورية الشمالية في السويد مؤلفي الفيلم الوثائقي "خلد: تحت الغطاء في كوريا الشمالية" الدنماركي بتزوير الحقائق بهدف تشويه سمعة البلاد.

ووجهت السفارة رسالة إلى صحيفة "إكسترا بلادي" قالت فيها: "هذا الفيلم يمثل تزويرا للحقائق من البداية حتى النهاية يستهدف عرض كوريا الشمالية في ضوء سلبي".

وأضافت السفارة: "هذا الفيلم الوثائقي يتناقض مع الحقيقة ويدعي أن مستشار سفارتنا شارك في اتجار مزعوم بالأسلحة، ما يعد هراء".

وأكدت البعثة الدبلوماسية: "نشعر بامتعاض بالغ من هذه المناورة الهادفة إلى خلق انطباع أن سفارتنا متورطة في أنشطة غير قانونية".

ويقول فيلم الصحفي والمخرج الدنماركي، مادس بريوغر، إن كوريا الشمالية التفت على العقوبات الدولية في مجال بيع الأسلحة للدول الأخرى بما في ذلك عن طريق السفارة في السويد.

وفي الاثنين الماضي وجه وزير الخارجية السويدي والدنماركي، آن ليندي وييبي كوفود، البعثات الدبلوماسية لكلا الدولتين في الأمم المتحدة بإبلاغ المنظمة حول محاولات كوريا الشمالية تجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها.

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