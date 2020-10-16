تقارير: المفاوضات بشأن تحديث قواعد العمل في السويد تصل مراحلها الأخيرة

يواصل زعماء النقابات السويدية، اليوم الجمعة، المحادثات مع ممثلي الشركات والأعمال بشأن التوصل إلى اقتراح يكون بمثابة تسوية بشأن تحديث قواعد سوق العمل في البلاد، قبل انقضاء الموعد النهائي للمحادثات المقرر اليوم الجمعة، حسبما أفادت الإذاعة السويدية نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجانبين أعربا عن اعتزامهما الإعلان عن نتائج المفاوضات في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة على أفضل تقدير.

وانهارت جولة المفاوضات السابقة بين الجانبين في مطلع أكتوبر، مما فرض مزيد من الضغوط على رئيس الوزراء ستيفان لوفين للتراجع عن مقترحات لا تحظى بالقبول بشأن تسهيل قواعد طرد الموظفين من أعمالهم.