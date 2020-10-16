افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مبنى الوحدة المحلية لقرى القلمون، الذي تم إنشائه على مساحه ٤٧٠ م٢، بتكلفه ١.٣ مليون جنيه ضمن الخطه الاستثماريه ٢٠١٩ /٢٠٢٠.



ويأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ٦١، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، ونبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.



وقرر الزملوط دعم الوحدة بمبلغ ٥٠ ألف جنيه لاستكمال أعمال السور الخارجي للوحده المحلية التي تخدم ٤٥٠٠ نسمة موزعين على قرى القلمون وعين الرخا وعين القضا.



على جانب آخر أجرى اللواء محمد الزملوط، جولة تفقدية بمركز الداخلة شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة موط وعدد من القرى.