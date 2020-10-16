ترامب: 85% ممن يرتدون كمامات يصابون بكورونا

أدلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصريحات احتوت على مزاعم دراماتيكية بأن 85% من الأشخاص الذين يرتدون الكمامات يصابون بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".



جاء ذلك في حوار لترامب بالتزامن مع حوار آخر يجريه منافسه الديمقراطي بايدن، حيث قال: "في يوم قريب خرجوا ببيان أن 85% من الذين يرتدون الكمامات يصابون به (فيروس كورونا)"



الحقيقة: إدعاء ترامب خاطئ، دراسة الـCDC الصادرة في سبتمبر، لم تذكر أن 85% من الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة يصابون بالفيروس، في الحقيقة لم تحاول الدراسة حتى وضع نسبة مئوية لذلك.



الدارسة نظرت في سلوك 154 شخصا ممن ظهرت عليهم العوارض (الإصابة بكورونا) وثبت إصابتهم بالفيروس بعدها بفحص طبي في يوليو بالإضافة إلى 160 شخص ممكن قالوا إنهم يحملون عوارض الإصابة ولكن ثبت عدم إصابتهم بعد إجراء فحوصات، حيث عثرت الدراسة على أن 85% من الـ154 شخصا قالوا إنهم ارتدوا كمامات "دائما" أو "غالبا" خلال مدة الـ14 يوما السابقة للفحص، ومن هنا يأتي الرقم 85%.

أما بالنسبة للـ160 شخصا الآخرين فإن 88.7% منهم قالوا إنهم ارتدوا الكمامات "دائما" أو "غالبا" خلال المدة ذاتها قبل إجراء الفحص.