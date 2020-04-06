أمريكا تعتقل وزير الدفاع المكسيكي السابق في مطار لوس أنجلوس

أعلنت الحكومة المكسيكية، أمس الخميس، أن السلطات الأمريكية اعتقلت وزير الدفاع المكسيكي السابق سالفادور سيينفويجوس لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن أسباب توقيف الوزير السابق لم تتضح في الحال.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "وزير الدفاع الوطني السابق الجنرال سالفادور سيينفويجوس ثيبيدا اعتقل في مطار لوس أنجلوس في كاليفورنيا".

وأضاف إيبرارد أن دوافع توقيف الوزير السابق سيوضحها "خلال الساعات المقبلة" قنصل المكسيك في لوس أنجلوس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتولى سيينفويجوس حقيبة الدفاع من 2012 ولغاية 2018 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو.

وخلال تلك الفترة اتهمت منظمات حقوقية العديد من أفراد القوات المسلحة المكسيكية بالتورط في عمليات اختفاء مواطنين، بما في ذلك اختفاء 43 طالباً من مدينة أيوتثينابا في ولاية جيريرو (جنوب شرق) في عام 2014.

وهناك وزير سابق آخر من حكومة بينيا نييتو موقوف حالياً في نيويورك هو خينارو جارسيا لونا الذي كان يشغل حقيبة الأمن العام والذي اعتقل في ديسمبر 2019 في دالاس بولاية تكساس بتهمة التورط في تهريب ما لا يقل عن 53 طناً من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.