 أمريكا تعتقل وزير الدفاع المكسيكي السابق في مطار لوس أنجلوس - بوابة الشروق
الجمعة 16 أكتوبر 2020 11:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أمريكا تعتقل وزير الدفاع المكسيكي السابق في مطار لوس أنجلوس

علم أمريكا
علم أمريكا
وكالات
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:42 ص

أعلنت الحكومة المكسيكية، أمس الخميس، أن السلطات الأمريكية اعتقلت وزير الدفاع المكسيكي السابق سالفادور سيينفويجوس لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن أسباب توقيف الوزير السابق لم تتضح في الحال.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "وزير الدفاع الوطني السابق الجنرال سالفادور سيينفويجوس ثيبيدا اعتقل في مطار لوس أنجلوس في كاليفورنيا".

وأضاف إيبرارد أن دوافع توقيف الوزير السابق سيوضحها "خلال الساعات المقبلة" قنصل المكسيك في لوس أنجلوس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتولى سيينفويجوس حقيبة الدفاع من 2012 ولغاية 2018 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو.

وخلال تلك الفترة اتهمت منظمات حقوقية العديد من أفراد القوات المسلحة المكسيكية بالتورط في عمليات اختفاء مواطنين، بما في ذلك اختفاء 43 طالباً من مدينة أيوتثينابا في ولاية جيريرو (جنوب شرق) في عام 2014.

وهناك وزير سابق آخر من حكومة بينيا نييتو موقوف حالياً في نيويورك هو خينارو جارسيا لونا الذي كان يشغل حقيبة الأمن العام والذي اعتقل في ديسمبر 2019 في دالاس بولاية تكساس بتهمة التورط في تهريب ما لا يقل عن 53 طناً من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك