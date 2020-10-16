سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسدل الستار على مواجهات ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش، اليوم الخميس.

وتأهل كل من مروان الشوربجي وطارق مؤمن لنصف نهائي البطولة بعدما تفوقا على كل من مازن هاشم والبيروفي دييجو إلياس.

وعلى صعيد السيدات فتأهلت نور الشربيني ونور الطيب لنصف نهائي البطولة بعدما فازا على كل من الهندية جوشنا تشينابا وسلمى هاني على الترتيب.

وتأهل 8 لاعبين مصريين إلى نصف نهائي البطولة على صعيد الرجال والسيدات، وبذلك سيضمن الفراعنة اللقب في النهاية.

ومن المقرر أن يلتقي في منافسات نصف نهائي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش، مروان الشوربجي مع طارق مؤمن، أما نصف النهائي الآخر فسيكون بين علي فرج ومصطفى عسل.

بينما ستلعب نور الشربيني في منافسات نصف نهائي السيدات مع نور الطيب، ونصف النهائي الآخر سيكون بين نوران جوهر وهانيا الحمامي.

وتقام منافسات نصف النهائي مساء الجمعة في منطقة الأهرامات، على أن تقام مباراتي النهائي على صعيد الرجال والسيدات يوم السبت المقبل.

وتعتبر البطولة واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا.