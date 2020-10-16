أعلن فريق الاتفاق السعودي اليوم الجمعة، ضمه بشكل رسمي الدولي المغربي وليد أزارو من صفوف الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2022.

ووافقت إدارة نادي الاتفاق على مطالب النادي الأهلي للاستغناء عن أزارو مقابل 700 ألف دولار بجانب قيام الفريق السعودي بدفع 100 ألف دولار قيمة المستحقات المتبقية من استعارة اللاعب.

وأشارت عدد من التقارير السعودية، إلى أن الأهلي وضع شرطًا بحصوله على نسبة 20 % حال إعادة بيع أزارو خارج مصر، في حين تصل نسبة البيع لأحد الأندية المصرية إلى 30 % مع وضع بند الأولوية بعودته للأهلي.

ومن المقرر أن تحصل إدارة النادي الأهلي على 400 ألف دولار دفعة أولى، على أن يتم جدولة بقية قيمة الصفقة بعد ذلك.

يذكر أن وليد أزارو كان انضم للأهلي موسم 2017، قادما من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي، وشارك اللاعب مع الأحمر في 89 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 42 هدفًا وصناعة 16 هدف، محققًا لقبي الدوري بجانب لقب السوبر المحلي، وفوزه بجائزة هداف الدوري برصيد 18 هدفًا عن موسم 2017 – 2018.