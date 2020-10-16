 أستراليا تفتح فقاعة سفر بدون حجر صحي مع نيوزيلندا - بوابة الشروق
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أستراليا تفتح فقاعة سفر بدون حجر صحي مع نيوزيلندا

علم استراليا
علم استراليا
د ب أ
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 8:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 8:01 ص

 وصلت أول رحلة جوية كجزء من فقاعة السفر في اتجاه واحد مع نيوزيلندا إلى سيدني اليوم الجمعة، حيث سُمح لنحو 200 راكب بدخول البلاد بدون الخضوع لحجر صحي.

وهذه هي المرة الأولى منذ 29 مارس التي لا يُطلب فيها من المسافرين الدوليين الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.

وبموجب المرحلة الأولى من ترتيب "منطقة السفر الآمن"، يمكن للزوار من نيوزيلندا السفر إلى نيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، مع توقع إضافة ولايات وأقاليم أخرى في وقت لاحق.

وتعتبر فقاعة عبر تاسمان في الوقت الراهن طريقا ذا اتجاه واحد، حيث لا يزال يتعين على الأستراليين والمسافرين العائدين الحجر الصحي في نيوزيلندا.

وستصل رحلتان أخريان بدون الخضوع للحجر الصحي إلى سيدني قادمتين من أوكلاند في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

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