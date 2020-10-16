يدلي الناخبون في أوكرانيا بأصواتهم في استفتاء على مجموعة من القضايا، وذلك على هامش الانتخابات المحلية المقررة في البلاد الأسبوع المقبل. وتشمل هذه القضايا خفض عدد أعضاء البرلمان واستخدام مخدر الحشيش للأغراض الطبية.



وأعلن رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة خمسة أسئلة لقياس آراء الناخبين.



وسأل الرئيس في مقطع فيديو أعلن من خلاله الأسئلة الخمسة: "هل من الضروري خفض عدد أعضاء فيرخوفنا رادا (المجلس الأعلى للتشريع/البرلمان) في أوكرانيا، إلى 300 نائب؟" ويضم البرلمان حاليا 450 عضوا.



أما الأسئلة الأخرى، فتدور حول ما إذا كان يتعين على كييف أن تسعى إلى ضمانات دولية بشأن أمن البلاد، في ظل الصراع المستمر مع روسيا منذ عام 2014، وتطبيق عقوبة السجن مدى الحياة في قضايا الفساد، وإقامة منطقة تجارة حرة في دونباس، بشرق البلاد.



ونتائج الاستفتاء المقرر مع الانتخابات المحلية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، غير ملزمة.



وبحسب بيان، دعا الرئيس زيلينسكي مواطني بلاده إلى وضع تعليقاتهم في مواقع الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الأسئلة التي يريدون أن توجه إليهم في المرة القادمة.