أحد المتهمين بقتل فتاة المعادي: تخلصنا من حقيبتها في دار السلام بعدما حصلنا منها على 85 جنيها

بث برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، اعترافات المتهمين بقتل فتاة المعادي.

وقال وليد عبد الرحمن فكري، المتهم الأول، إنه يبلغ من العمر 34 عاما، ويعمل سائق ميكروباص، مشيرًا إلى أنه تسلم السيارة في الصباح الباكر، وظل يعمل حتى الثانية بعد الظهر، حيث قابل المتهم الثاني.

وأضاف أنهما ذهبا بالميكروباص إلى منطقة المعادي، ليبحثا عن ضحية يسرقان حقيبتها، حتى صادفا الضحية في شارع 9، لافتا إلى أنهما سحبا منها الحقيبة بقوة.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص تجمعوا بسبب صراخ الضحية، وحاولوا اللحاق بالمتهمين، متابعا أنهما ذهبا إلى الزهراء، ليلقيان بالحقيبة التي سرقاها من الضحية في دار السلام.

ولفت إلى أنهما وجدا في الحقيبة 85 جنيها وبطاقة ائتمانية "فيزا كارد" وبطاقة العمل بالبنك الأهلى وبعض من مستحضرات التجميل، ليتخلصا بعدها من الحقيبة.

من جانبه قال المتهم الثاني، إنه سحب الحقيبة، مشيرًا إلى أن الضحية تمسكت بها، حتى سقطت على الأرض، ليسرعا بالميكروباص.

وتابع أنهما اقتسما المبلغ الذي وجداه في حقيبة الضحية، مضيفا أن المتهم الأول حصل على مستحضرات تجميل الفتاة.