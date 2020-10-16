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التعادل السلبي يحسم مواجهة المقاصة وسموحة

محمد جلال
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 10:00 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 10:10 م

وقع فريق سموحة في فخ التعادل السلبي مع مصر المقاصة في اللقاء الذي أقيم على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز.

وكان سموحة في حاجة ملحة للفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يضمن المنافسة على المركز الرابع وضمان المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل ويخطف هذا المركز من المقاولون العرب الذي تعادل مع إنبي بالأمس بدون أهداف هو الآخر.

وبهذه النتيجة وصل سموحة للنقطة 48 في المركز الخامس، وبفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع، فيما أصبح رصيد مصر المقاصة 41 نقطة في المركز الثامن.

وتأكد تواجد المقاولون العرب في المركز الرابع بعدما رفض سموحة الفوز أمام المقاصة اليوم وأصبح الفارق 4 نقاط ومتبقي مباراة واحدة فقط في الدوري لكل فريق وهو الأمر الذي جعل المقاولون سيشارك رسميا في مسابقة الكونفدرالية بشكل رسمي الموسم المقبل.


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