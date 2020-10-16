بومبيو: يجب تسوية النزاع في قره باغ عبر مفاوضات سلام

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن تسوية النزاع في إقليم ناغورني قره باغ بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني يجب أن تجري عبر مفاوضات سلام.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "WSB Atlanta" نشر نصها اليوم الخميس عبر موقع الخارجية الأمريكية: "تسوية هذا النزاع يجب أن تجري عن طريق مفاوضات ومناقشات سلام وليس عبر المواجهة المسلحة".

وشدد بومبيو على ضرورة عدم تدخل "أي دول ثالثة تضيف قدراتها النارية إلى وضع يمثل حاليا برميل بارود"، وأضاف: "نأمل في أن الأرمن سيستطيعون الدفاع عن أنفسهم مما يقوم به الأذربيجانيون وفي أنهم جميعا سيلتزمون بوقف إطلاق النار ويجلسون حول طاولة المفاوضات لمحاولة حل هذه القضية التاريخية المعقدة".

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بواسطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.