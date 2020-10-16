أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الجمعة، أن شهر سبتمبر الماضي، شهد أول زيادة خلال العام الجاري في مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الرابطة في تقريرها الشهري أن عدد السيارات التي بيعت في الكتلة الأوروبية خلال الشهر الماضي قارب 934 ألف سيارة، بزيادة نسبتها 1ر3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الرابطة أن نسبة الزيادة خلال سبتمبر بلغت في إيطاليا 5ر9 بالمئة وفي ألمانيا 4ر8 بالمئة، فيما شهدت المبيعات تراجعا بنسبة 5ر13 بالمئة في اسبانيا و3 بالمئة في فرنسا.

وألقت جائحة فيروس كورونا المستجد بظلالها بشكل كبير على قطاع السيارات الأوروبية، بعد أن تعثرت حركة المبيعات خلال أشهر الاغلاق بهدف احتواء الجائحة، حيث انخفضت المبيعات في أبريل على سبيل المثال بأكثر من 75 بالمئة.

وظلت مجموعة فولكس فاجن الأوروبية في صدارة الأسواق الأوروبية من حيث حجم المبيعات، حيث وصلت حصتها السوقية خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 7ر25 بالمئة، حسب بيانات الرابطة.