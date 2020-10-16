أجرى لاعبو نادي الزمالك والجهاز الفني والإداري وأفراد بعثة الفريق بالمغرب مسحة كورونا بفندق إقامة البعثة بالدار البيضاء عقب تناول طعام العشاء.

وخضع جميع أفراد بعثة الزمالك لفحوصات كورونا بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل مواجهة الرجاء المغربي.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق اليوم، الجمعة، إصابة التونسي فرجاني ساسي، متوسط ميدان الفريق بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجته إيجابية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل في المغرب، قبل أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في القاهرة يوم 24 من الشهر الجاري.