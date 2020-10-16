هل يحظر القانون ترامب من مشاركة إقراراته الضريبية مع الجمهور؟

اشتعل الجدل حول الإفصاح عن الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما حصلت صحيفة نيويورك تايمز على الإقرار الضريبي طيلة عقدين، والتي تفيد بأن ترامب دفع 750 دولارًا كضرائب على الدخل في عامي 2016 و2017.

ووصف الرئيس الادعاء بأنه لم يدفع ضرائب دخل فيدرالية لمدة من 10 سنوات الـ 15 الماضية بـ"الأخبار الكاذبة" خلال مؤتمر صحفي، لكنه تجنب الرد على أسئلة محددة حول ما دفعه ومتى.

وقال ترامب لمراسلي البيت الأبيض: "في الواقع دفعت الضريبة وستظهر بمجرد الانتهاء من إقراراتي الضريبية إنها قيد المراجعة، وخضعت للتدقيق لفترة طويلة، مصلحة الضرائب لا تعاملني جيدًا".

ويعتبر هذا الرد هو المعتاد من ترامب كلما سُئل عن الإفراج عن إقراراته الضريبية، وهو إجراء كان يعتبر لفترة طويلة ممارسة قياسية للأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا رؤساء لأمريكا.

وبحسب صحيفة "يو اس ايه توداي" الأمريكية، دفع ترامب بعض من مؤيديه إلى الادعاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن القانون يجعل الكشف غير المصرح به عن أي معلومات ضريبية تخص أي شخص بمثابة جناية.

ويوضح منشور فيسبوك لمدافعين عن ترامب، أنه يحظر على الأشخاص مشاركة الإقرارات الضريبية لشخص ما والعقوبات التي قد يواجهونها، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يواجه الموظفون الفيدراليون تهم جنائية وغرامات تصل إلى 5000 دولار.

ومع ذلك، فإنه لا يحظر على أي شخص إصدار إقراراته الضريبية، ولا يوجد قانون بذلك، وبالتالي فإن ترامب غير ممنوع قانونيا للإفصاح عن إقراراته الضريبية علنا للجمهور.

وفي وقت سابق، قالت مصلحة الضرائب الأمريكية، إن قواعد الخصوصية الفيدرالية تعني أن الوكالة لا يمكنها مناقشة المسائل الضريبية الفردية للأشخاص، ولكن أشارت إلى أنه لا شيء يمنع الأفراد من مشاركة معلوماتهم الضريبية الخاصة مع الجمهور.