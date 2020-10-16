واشنطن تدين بشدة إجراء تركيا تجارب على منظومة الصواريخ الروسيةS 400 ‎

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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، بأن واشنطن أدانت بشدة إجراء تركيا تجارب على منظومة الصواريخ الروسيةS 400 .
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أوضحت لتركيا عواقب تفعيل منظومة الصواريخ الروسية S 400.