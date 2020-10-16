 واشنطن تدين بشدة إجراء تركيا تجارب على منظومة الصواريخ الروسيةS 400 ‎ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تدين بشدة إجراء تركيا تجارب على منظومة الصواريخ الروسيةS 400 ‎

هدى أمين
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 6:55 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 6:55 م

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، بأن واشنطن أدانت بشدة إجراء تركيا تجارب على منظومة الصواريخ الروسيةS 400 ‎.

وقالت وزارة ‏الخارجية الأميركية إنها أوضحت لتركيا عواقب تفعيل منظومة الصواريخ الروسية S 400.

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