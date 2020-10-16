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أحال برشلونة الإسباني اليوم الخميس إلى الأمانة العامة للرياضة في الحكومة بروتوكول تنظيم اقتراع سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي ومجلس إدارته ويقترح الأحد والأثنين الموافق الأول والثاني من نوفمبر المقبل لاجراء التصويت، وفقا لما قالته مصادر من النادي لوكالة «إفي».

وأوضح برشلونة أن اختيار يوم عطلة ويوم عمل لاجراء الاقتراع سيساهم في مشاركة وتوافق الأعضاء مع التزامات العمل والإلتزامات الأسرية.

من ناحية أخرى، يقترح البروتوكول أيضا عدم مركزية التصويت للمرة الأولى وفقا للتوزيع الإقليمي للأعضاء.

كما طالب نادي برشلونة الاتحادين الإسباني والكتالوني لكرة القدم باستخدام مقراتهما في سحب الثقة من بارتوميو ومجلس إدارته، حسبما ذكرت لـ «إفي» مصادر بالنادي.

وأرسل البرسا للسكرتارية العامة للرياضية بحكومة كتالونيا بروتوكول تنظيم سحب الثقة.

وينص البروتوكول على إجراء التصويت يومي الأحد والإثنين 1 و2 نوفمبر، وإجرائه في عدة مقار، لأن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، توصي بعدم إجرائه في مكان واحد.

ولذلك، أتصل النادي بالاتحادين للحصول على تصريح منه لاستخدامبعض مقراتهما في الأراضي الكتالونية والإسبانية، لإجراء التصويت بها.

كما بدأ نادي برشلونة في الإعداد لمباراة غدا السبت أمام خيتافي بمشاركة الدوليين، بعدما أنهى جميع اللاعبين مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم، باستثناء البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو.

وقاد المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان جلسة مران مسائية مع اللاعبين المتاحين للفريق الأول بمنشآت مدينة جوان جامبر الرياضية، وسينضم ترينكاو للتدريبات اليوم الجمعة.

ويرغب برشلونة في تحقيق ثالث انتصار له في الليجا بعد الفوز على فياريال وسيلتا فيجو والتعادل أمام إشبيلية.