أعلنت السلطات التركية اعتقال 89 عسكريًا في إطار حملة أمنية شملت 25 مدينة في ولاية أزمير غرب تركيا.



وجاء من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال 16 طيارا و7 برتبة عقيد و2 برتبة مقدم و9 برتبة رائد و17 برتبة نقيب و37 برتبة ملازم أول و4 برتبة ملازم ثاني و33 برتبة ضابط صف ورقيب، وفقا لموقع صحيفة زمان التركية.



وكانت نيابة إزمير أصدرت قرارات اعتقال بحق 119 عسكريًا أغلبهم عاملون بالجيش، من بينهم 12 بقوات خفر السواحل و98 بالقوات الجوية وذلك في إطار التحقيقات التي بدأتها بالتنسيق مع القوات الجوية وخفر السواحل والمخابرات.



ووجهت نيابة إزمير للمتهمين الـ 119 جنديا من بينهم 105 يعملون فعليا بالجيش تهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.



وتتهم حكومة الرئيس رجب أردوغان حركة الخدمة، التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.