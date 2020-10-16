إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 39 مليون حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 39 مليون حالة اليوم الجمعة، بينما أظهرت تجربة سريرية أن أحد وسائل العلاج، الذي يعتقد أنه علاج واعد، ليس له أي تأثير على الوفيات من المرضى بالمستشفيات.

ووجدت التجربة، التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، أن عقار ريمديسيفير وكذلك هيدروكسيكلوروكين لشركة جيلياد ساينز الأمريكية ودواء لوبينافير مع ريتونافير لنقص المناعة المكتسبة وانترفيرون من إنتاج شركة "آب في" الأمريكية للأدوية "لم يكن لها تأثير أو تأثير ضئيل" على الوفيات عموما والتنفس الاصطناعي ومدة الإقامة بالمستشفيات بين 11 ألفا و330 مريضا مشاركا في التجربة.

وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز أول من تحدث عن دراسة منظمة الصحة العالمية يوم الخميس.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سجلت الولايات المتحدة أكثر حالات الإصابة اليومية خلال شهرين حيث بلغ إجمالي الإصابات حوالي 8 ملايين إصابة.

وسجلت دول بدءا من ألمانيا إلى إيطاليا والبرتغال حالات قياسية، حيث أجبرت الطفرة المتسارعة للجائحة في أنحاء أوروبا، إلى فرض حالات إغلاق من جديد.