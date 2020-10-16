سي إن إن: كيف رد ترامب عندما سألته مذيعه إذا كان يؤيد مناعة القطيع كاستراتيجية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حديث له مع شبكة NBC، "إن العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها"، مضيفاً أن التوقعات كانت تشير الى وفاة مليوني ومئتي ألف شخص بدلاً من العدد الحالي المتمثل في 210 آلاف حالة وفاة.