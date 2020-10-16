 فيديو.. وزير المالية: المشاركة في مبادرة ميغلاش عليك دون التوقعات - بوابة الشروق
الجمعة 16 أكتوبر 2020 2:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. وزير المالية: المشاركة في مبادرة ميغلاش عليك دون التوقعات

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 2:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 2:03 ص

قال محمد معيط، وزير المالية، إن المشاركة في مبادرة «ميغلاش عليك» دون التوقعات حتى هذه اللحظة.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه يجري تقييم المبادرة حاليًا، لاتخاذ القرار باستمرارها من عدمه.

وأرجع السبب في هذا إلى عدم تصديق التجار لسرعة استجابة الدولة، مضيفًا: «بعضهم بيدينا أرقام حسابات في البنوك نيجي نحول فلوس ترجعلنا بيقولك رقم الحساب غير صحيح».

ولفت إلى أن بعض السلاسل التجارية غير متحمسة للاشتراك في المبادرة، فضلًا عن استصعاب الناس للأمر.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك