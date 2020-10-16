قال محمد معيط، وزير المالية، إن المشاركة في مبادرة «ميغلاش عليك» دون التوقعات حتى هذه اللحظة.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه يجري تقييم المبادرة حاليًا، لاتخاذ القرار باستمرارها من عدمه.

وأرجع السبب في هذا إلى عدم تصديق التجار لسرعة استجابة الدولة، مضيفًا: «بعضهم بيدينا أرقام حسابات في البنوك نيجي نحول فلوس ترجعلنا بيقولك رقم الحساب غير صحيح».

ولفت إلى أن بعض السلاسل التجارية غير متحمسة للاشتراك في المبادرة، فضلًا عن استصعاب الناس للأمر.