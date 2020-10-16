 أمريكا تحذر من تبعات وخيمة محتملة لاختبار تركيا نظام صواريخ إس-400 - بوابة الشروق
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أمريكا تحذر من تبعات وخيمة محتملة لاختبار تركيا نظام صواريخ إس-400

انقرة عاصمة تركيا - ارشيفية
انقرة عاصمة تركيا - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:04 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:04 م
حذرت الولايات المتحدة من "عواقب وخيمة محتملة" إذا قامت أنقرة بتفعيل صواريخ إس-400، مع التلويح بفرض عقوبات، بينما لم تؤكد ما إذا كانت تركيا اختبرت نظام الدفاع الجوي الروسي إس -400.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إذا تأكد ذلك، فإننا ندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة إس- 400  باعتباره يتعارض مع مسؤوليات تركيا كحليف ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

وأضافت: "إن الولايات المتحدة واضحة بشأن توقعاتنا بأن نظام إس -400 يجب ألا يتم تشغيله".

وأجرت تركيا أول تجربة مباشرة لها على استخدام منظومة إس 400 الصاروخية الروسية،  وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميا على الفور. 

وأفاد موقع إخباري موال للحكومة " ايه هابر"، أنه تم إطلاق صاروخ إس- 400 من مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود، حسبما أظهر مقطع فيديو لشاهد محلي.

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