أكد الجيش اللبناني خضوع عسكري للتحقيق لإطلاقه النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين بمنطقة الطيونة بالعاصمة بيروت.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم السبت - أن وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت عليها مقاطع فيديو تظهر عسكريا يطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة.

وأوضحت قيادة الجيش أن العسكري مطلق النار يخضع للتحقيق باشراف القضاء المختص.

ووقعت أعمال العنف أمس الأول بمنطقة الطيونة جراء إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها.