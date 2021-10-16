مترو موسكو يقر تقنية التعرف على الوجه في دفع ثمن التذاكر

يمكن للمسافرين في مترو موسكو الآن دفع ثمن تذاكرهم باستخدام الكاميرات مع تكنولوجيا التعرف على الوجه.

واستخدم أكثر من 25 ألف شخص هذه التقنية الجديدة في اليوم الأول، وفقا لما أعلنته شركة النقل الحكومية فى العاصمة الروسية اليوم السبت .

وقال ماكسيم ليكسوتوف نائب رئيس البلدية المكلف بشؤون النقل إن ذلك التطور "تجاوز توقعاتنا". وكانت هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل قد تم اختبارها من قبل منذ بداية العام.

وأوضح ليكسوتوف قائلا: "للوصول إلى المترو، لا يحتاج الركاب إلى بطاقة أو هاتف ذكي، عليهم فقط النظر في الكاميرا". ويعمل النظام الآن في أكثر من 240 محطة مترو في أكبر مدينة في أوروبا.

ولاستخدام ذلك، يحتاج الركاب إلى تحميل صورة لهم وبطاقتهم المصرفية وبطاقتهم لرحلات القطار والحافلات وربطها بتطبيق المترو.

وقال نائب رئيس البلدية إن "موسكو هي أول مدينة في العالم يعمل فيها هذا النظام بهذا الحجم".

وتم تطوير تقنيات التعرف على الوجه في روسيا لبعض الوقت، كما جرى استخدم هذه التقنية مؤخرا لتعقب مرضى فيروس كورونا الذين لم يذهبوا إلى الحجر الصحي في المنازل.