رئيس حزب ميركل يرفض مطالب باستقالة شويبله

رفض أرمين لاشيت رئيس حزب ميركل "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" مطالب بتنازل رئيس البرلمان الألماني (بوندستاج)، فولفجانج شويبله عن تفويضه عن الشعب بالبرلمان.

وقال لاشيت اليوم السبت بمناسبة يوم ألمانيا الذي ينظمه شباب الحزب في مونستر وسط تصفيق حار من مندوبي الحزب: "أقول هنا بعبارات لا لبس فيها: مثل هذا الرجل صاحب الإنجازات المستحقة لا يستحق أن يطرده أحد أيا كان من منصبه، ولن أسمح بذلك".

وقبل أيام قليلة، كان رئيس شباب الحزب كريستيان دوليشال من ولاية بافاريا حث شويبله على الانسحاب من البرلمان.

وقال رئيس شباب الحزب لمجلة "شبيجل": "إن تخلي أنجريت كرامب كارينباور وبيتر ألتماير عن تفويضهما يستحق احتراما كبيرا وهو علامة على بداية جديدة للحزب، وعلى الآخرين أن يتخذوا خطوة شجاعة في سبيل تجديد الحزب، وفوق كل شيء يجب على أولئك الذين كانوا في البوندستاج لعدة عقود أن يفكروا في هذا الأمر – على سبيل المثال فولفجانج شويبله".

وقال لاشيت إنه أيضا يحترم خطوة ألتماير وكرامب كارينباور احتراما فائقا، "إلا أن البناء على ذلك بأن نقول لكل من دخل في السن – عليك بالخروج – هذا ما أعتبره خطأ".

وأضاف لاشيت أن شويبله كان راسخا في السياسة بصورة لا مثيل لها منذ عام 1984 وتبوأ العديد من المناصب وتميز بمهام كثيرة منها مثلا رئاسة مكتب المستشارية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ورئاسة البرلمان – وكان متجذرا في العمل السياسي كما لم يفعل أحد غيره.

وشدد لاشيت على محاولة اغتياله بسبب نشاطه السياسي والتي يعاني نتائجها حتى اليوم.

يعتبر شويبله العضو الأطول احتفاظا بالعضوية في البرلمان الألماني، حيث مارس عضوية البرلمان منذ عام 1972.

فاز شويبله البالغ من العمر 79 عاما مرة ثانية في الانتخاب المباشر بدائرته أوفنبورج.