قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الدولة تجني اليوم ثمار المجهود المبذول، خلال الفترة الماضية، من خلال افتتاح 12 مشروعًا لتطوير المناطق غير الآمنة.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن الدولة تعمل خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من الفرش والخدمات؛ لاستكمال باقي المنظومة التي وضع لها برنامج زمني وخطة، متابعًا: «جميع المشروعات المفتوحة اليوم عبارة عن الحصاد ومجهود سنوات ماضية عمرانيًا وبيئيًا واجتماعيًا».

وأشار إلى أن التطوير ليس عمرانيًا فقط وإنما يشمل النواحي الاقتصادية والصحية والنفسية والبيئية وكل نواحي الحياة، مؤكدًا أن تطوير البشر قبل الحجر أهم من العمران نفسه.

ولفت رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أهمية بناء الإنسان نفسه داخل المجتمع الجديد، والارتقاء به لبناء الجمهورية الجديدة الحديثة، موضحًا أن الصندوق انتقل إلى مرحلة التنمية الحضارية نتيجة النجاحات المحققة.

وذكر أن الفارق كبير بين تطوير العشوائيات والتنمية الحضارية، قائلًا إن الصندوق أجرى دراسة منذ 3 سنوات لمعرفة الخطوات المقبلة، وعكس الطموح العمراني الذي ترغب الدولة في الوصول إليه.

وأوضح أن الصندوق وضع تصنيفًا لكل العمران في مصر ومشكلاته وحلوله وكيفية الحصول على عوائد منه، مضيفًا: «السقف علي وكبر وحجم الصندوق كبر بدعم القيادة السياسية وساهم في تطوير العشوائيات وإحداث تنمية حضارية واجتماعية».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.