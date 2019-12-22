وزيرة التضامن: إنشاء 500 مدرسة للتعليم المجتمعي ضمن مبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 500 مدرسة تعليم مجتمعي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بواقع 300 مدرسة هذا العام، و200 مدرسة في العام المقبل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة "cbc"، مساء الجمعة، أن المتعلمين في مدارس التعليم المجتمعي يفوقون أطفالًا في مدارس خاصة، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا ليس في فقط في تعليم الأطفال لكن في بناء شخصياتهم.

وتابعت: "حسيت إنهم قيادات صغيرة.. شعرت بتكوين شخصية حقيقي، وهناك تكنولوجيا في الفصل، والأطفال يتعلمون اللغة بشكل كبير.. ما كتر ما هم متعلقين بالمدرسة أصبحوا جزء منسجم مع بعضه".

وأشارت إلى أنّ الطلاب يتعلمون أشياء لم تتعلمها هي وهي في مرحلة التعليم، وذكرت أنّها هناك قواعد تعليم رائعة تنتشر في هذه الفصول.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر بها خمسة آلاف مدرسة تعليم مجتمعي، وتمنى أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير ليسع كل الأطفال الذين تسربوا من العملية التعليمية، مشيرة إلى استخدام نفس الفصول بعد الظهر في جلسات التوعية ومحو الأمية.