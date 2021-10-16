 نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أصبح معروفًا بين الفنانين الأجانب - بوابة الشروق
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نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أصبح معروفًا بين الفنانين الأجانب

أحمد علاء
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 1:37 ص | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 1:37 ص

قال المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، إن المهرجان يحظى بالمزيد من الثقة من قِبل الجمهور بشكل سنوي ويزداد رسوخًا.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "spot light" على شاشة "صدى البلد"، أن المهرجان أصبح معروفًا بين الفنانين الأجانب، وأن أغلب من تتم دعوتهم للحضور يلبّون الدعوة.

وتابع: "اللي مأثر شوية على الحضور هي أزمة كورونا لكن أعتقد العالم كله أصبح يتعايش مع (الوباء)".

وانطلقت مساء الخميس، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

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