الجيش اللبناني: انتشال طائرة التدريب المنكوبة بلبنان

تمكنت وحدات من فوج مغاوير البحر (قوات خاصة بالجيش اللبناني) ومن القوات البحرية من انتشال طائرة التدريب المدنية المنكوبة والتي سقطت بالبحر يوم الأربعاء الماضي بعد إقلاعها وعلى متنها شخصين من مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت.



وأكد الجيش اللبناني أن وحدات المغاوير والقوات البحرية عملت على انتشال الطائرة بعد العثور عليها صباح أمس وانتشال جثتي راكبيها عقب قرابة يومين من البحث وجهود الإنقاذ.



وكانت طائرة تدريب تابعة لنادي الطيران اللبناني قد سقطت بعد اقلاعها من مطار رفيق الحريري في البحر قبالة منطقة حالات بجبيل بمحافظة جنوب لبنان.