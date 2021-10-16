الشرطة النرويجية تشكك في وجود دافع إسلامي وراء هجمات كونجسبرج

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عقب الهجوم العنيف الذي وقع في بلدة كونجسبرج النرويجية وخلف خمسة قتلى يوم الأربعاء الماضي، أعرب المحققون عن شكوكهم المتزايدة في أن الدافع وراء الهجوم هو الأيديولوجية الاسلامية.

وقال مفتش الشرطة توماس أوهولت في مؤتمر صحفي اليوم السبت إنه يبدو من المرجح الآن أن المشتبه فيه لم يتحول فعليا إلى الاسلام مثلما كان يعتقد في السابق. ولكن هناك اعتقادا متزايدا أن المرض العقلي أدى إلى إطلاق النار بشكل عشوائي.

واعترف الرجل الدنماركي /37 عاما/ باستهداف العديد من الأشخاص بقوس وسهم، وأسلحة أخرى، مساء الأربعاء.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب شخصان آخران وكلهم تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عاما، بحسب الشرطة.

وقال رئيس عمليات مكافحة الارهاب بالشرطة الأمنية النرويجية ارني كريستيان هوجستويل لصحيفة "فيردينز جانج" إن الشرطة كانت تلقت معلومات في عام 2015 عن المواطن الدنماركي الذي تم إيداعه الحجز لأربعة أسابيع.

وأوضح هوجستويل أنه في ذلك الوقت، اعتبرت السلطات أنه من المستبعد أن يرتكب أي جريمة عنيفة لها دوافع سياسية .

كما تلقت الشرطة تحذيرات إضافية عندما نشر الرجل في عام 2017 مقطع فيديو وصف نفسه فيه بأنه مسلم ورسول وأعلن عن مهمة.

وقال أومهولت إن التحقيق أظهر أن المشتبه فيه لم يأخذ تحوله إلى الإسلام على محمل الجد.

وتابع أن المحققين يعتقدون أن الرجل تصرف بمفرده ولا يوجد إشارة على أنه كان على اتصال بآخرين.

وقال محامي المشتبه فيه لقناة "تي في 2" النرويجية التلفزيونية إنه يتفق مع النتائج الأولية لتحقيق الشرطة.

أمرت المحكمة أمس الجمعة باحتجاز المشتبه فيه على ذمة المحاكمة لأربعة أسابيع .