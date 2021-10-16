﻿إصابة 13 شخصا جراء حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة﻿﻿﻿﻿

أصيب 13 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، وأخرى ملاكي على طريق الأوائل متفرع من طريق العلمين، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، وأخرى ملاكي على طريق الأوائل متفرع من طريق العلمين بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "أشرف عبد المنعم عبد الونيس، 27 سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وعمرو ناصف عبد الونيس 24 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي، وأحمد بدر الشرنوبي 43 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وإيهاب علي الشرنوبي 32 سنة مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وأحمد علي نور 26 سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ومختار ممدوح ممدوح 40 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود أحمد مصطفى27 سنة مصابًا بكدمات متفرقه بالجسم، ومحمود أحمد ربيع 26 سنة مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عوض خميس 19 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد ماهر عبد الرازق، 27 سنة مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وعبد المنعم سليمان 26 سنة مصابًا بكدمات متفرقه بالجسم، وأشرف مهنا سعد الله 26 سنة مصابًا بكدمات متفرقه بالجسم، ونادي محمد عبد العظيم 33 سنة مصابًا بكدمات متفرقه بالجسم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.