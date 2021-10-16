محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي

أرسل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وجاء في البرقية: أَتَقدم لِسيَادتَكم بِاسم أَبَناء مُحافَظة البحيرة وقِيَادَاتَها السَياسية والشَعبَية والتَنفِيذَية بأَسمى وأَرق التَهاني القَلبية وأَطيَب الأُمنَيات بِمُناسبة الاحَتَفال بِذكَرة مِيلاد سَيدنَا مُحمد عَليه أَفضَل الصَلوَات وأَتَم التَسلِيم واحَتفال مِصرنَا الغَالية والعَالم الإِسَلامِي بِالمَوَلد النَبَوي الشَريف، أَعاده الله عَليكم وعَلى الأُمة الإِسَلامية والعربية بِالخَير واليُمن والبَركات.

وعلى نفس الصعيد، أرسل محافظ البحيرة ببرقية تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من المسئولين والوزراء بهذه المناسبة المباركة.