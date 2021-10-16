مشادة كلامية بين الطاقم الطبي بمستشفى كوم أمبو تصل إلى النيابة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت مستشفى كوم أمبو العام مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين طاقم العمل بالمستشفى.

وكان إخطار وصل لمأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوقوع مشادة كلامية بين طبيبة استقبال وممرضة تطور لتدخل أطراف أخرى من طاقم عمل المستشفى من أطباء وتمريض.

وبالكشف والفحص تبين أن ممرضة وحدة الغسيل الكلوي قامت بالتوجة لاستقبال بصحبة أحد أقاربها للكشف وحدثت مشادة كلامية تطورات بتدخل طبيب للدفاع عن طبيبة الاستقبال وهو ما تسبب في تطور المشادة إلى مشاجرة.

حيث قام فريق التمريض بالتوقف عن العمل وقاموا بصحبة مدير المستشفى بالتوجة للنيابة لتحرير محضر بالواقعة.

ويأتي ذلك فيما أكد مصدر بمديرية الصحة، أنه جارٍ احتواء الموقف بين طاقم التمريض والأطباء.