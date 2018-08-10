قيادي بالتيار الصدري: رئاسة الحكومة المقبلة استحقاق انتخابي للكتلة الصدرية

قال قيادي في التيار الصدري اليوم السبت، إن رئاسة الحكومة العراقية المقبلة هو استحقاق انتخابي وحق دستوري للكتلة الصدرية التي حصدت المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري.

ودعا أحمد الربيعي، القيادي في التيار الصدري في تصريح لتلفزيون العراقية الحكومي: "جميع الكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات".

وأضاف الربيعي :"أنه من غير الإنصاف إعطاء حق تسمية رئيس الحكومة المقبلة لمرشح من خارج التيار الصدري...وننتظر من الكتل الأخرى احترام نتائج الانتخابات وخيارات الشعب العراقي".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد أعلن مساء اليوم أن العالم ينتظر أن يتسلم التيار الصدري رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحكومة العراقية الجديدة ستتعامل مع الولايات المتحدة "بالمثل دبلوماسيا على كافة الأصعدة بمعنى تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة".

وأضاف الصدر أن الحكومة المقبلة ستعمل على "الحوار الجاد والتفاعل فيما يخص بقاء القوات العسكرية الأمريكية ومعسكراتها وطائراتها وبوارجها وتدخلاتها في العراق".

وكان الصدر الذي حصد تياره المرتبة الأولى في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بنحو 74 مقعدا، قد أوكل إلى فريق من كبار مساعديه الدخول في حوارات لتشكيل تحالف يتولى إتمام العملية السياسية في البلاد بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، والتي تشمل تسمية رئيسا للبرلمان ورئيسا للجمهورية فضلا تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.





