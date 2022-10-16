وزير الصحة الألماني يحذر من خطر إغلاق مستشفيات بسبب أزمة الطاقة والتضخم

أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن اعتقاده بوجود خطر حقيقي لإفلاس مستشفيات بسبب أزمة الطاقة والتضخم.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد:" إذا لم نرد بشكل سريع وفعال، فستحدث إغلاقات".

وأوضح لاوترباخ أنه سيتفاوض بشأن زيادة المساعدات الحكومية مع وزير المالية كريستيان ليندنر بعد غد الثلاثاء مشيرا إلى أنه لا يمكنه "على الإطلاق" أن يذكر حجم هذه المساعدات الآن.

وأعرب لاوترباخ عن تشككه حيال المطالب المنادية بإنشاء صندوق خاص للمستشفيات على غرار الصندوق الخاص المخصص لزيادة النفقات العسكرية وقيمته 100 مليار يورو، وقال لا يمكن أن " نطبق صندوقا خاصا لكل مجال"، وطالب بتوخي الحذر " حيث يجب تسديد كل شيء".

كانت جمعية المستشفيات الألمانية طالبت منتصف الأسبوع الماضي بتدخل سريع من الحكومة محذرة من إمكانية إغلاق العديد من المستشفيات بسبب الأزمة الاقتصادية، ورأت أن وضع سقف عام لأسعار الغاز في آذار/مارس الماضي لا يعتبر مساعدة كافية مشيرة إلى أن فجوة التمويل في التكاليف العينية والطاقة تصل إلى قرابة 15 مليار يورو في العامين 2022 و2023.

وعلق لاوترباخ على هذه الأرقام قائلا إنه علم بهذا الحساب لكنه لا يستطيع أن يفهمه " فهذا يعني أن جمعية المستشفيات الألمانية لديها القدرة على تقدير كم ستبلغ تكلفة الغاز في العام المقبل وكم ستبلغ تكلفة الكهرباء" لافتا إلى أنه ليس هناك أحد يعرف هذا الأمر الآن.

وتابع لاوترباخ أن الأمر الذي يمكن أن يجزم به هو أن " المستشفيات ستواجه مشاكل سيولة حادة في الشهور المقبلة" وأنه يجب حل هذه المشاكل.

يذكر أن عدد المستشفيات في ألمانيا يبلغ قرابة 1900 مستشفى بها نحو 490 ألف سرير.



